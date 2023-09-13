ضبط 4 متهمين بحيازة تماثيل و2900 عملة يونانية في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 أشخاص بسوهاج لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزتهم قطع أثرية بمحافظة سوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعيّ "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" تنسيقًا ومديرية أمن سوهاج حيازة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج قطع أثرية داخل ثلاجة موز كائنة بميدان العارف بسوهاج بقصد الإتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم جوالان بداخلهما تمثال من الحجر الجيرى "طوله 1 متر منقوش عليه رسومات من معظم الاتجاهات"، 2 قطعة أثرية من معدن البرونز على شكل مكحلة تعود لعصر الدولة القديمة، 4 أوانى من البازلت الأسود مختلفة الأشكال والأحجام، 2900 عملة أثرية تعود للعصر اليونانى الروماني.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم القطع الأثرية والترويج لبيعها وأضافوا أن القطع المضبوطة ناتج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

بإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى آثار منطقة سوهاج قرروا أن جميع المضبوطات والعملات أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى القديم وسيتم البت فى التمثال المُشار إليه عقب العرض على الجهات المختصة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم البحث والتنقيب عن الآثار وضبط متجري حائزي القطع الأثرية.