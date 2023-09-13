ضبط تجار مخدرات وعملة ومزوّر.. جهود الأجهزة الأمنية في 24 ساعة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عددا من الجرائم ، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة المساكن والمتاجر بأسلوبى "تسلق المنافذ - المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة أول العبور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (9) وقائع سرقة بدائرة القسم وبيع المسروقات لعميله (مالك محل - مقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية "سيئ النية")، تم ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول وأرشد عن المسروقات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صاحب شركة يزور المحررات الرسيمة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة سياحة ، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً غير مشروع تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والهيئات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (2خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - كمية من المحررات خالية البيانات معدة للتزوير - جهاز حاسب آلى بمشتملاته - طابعة كمبيوتر ألوان–2 وحدة ذاكرة متنقلة - هاتف محمول - ماكينة تقطيع كارنيهات – ماكينة تقطيع أوراق - أدوات مساعدة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)..وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه). وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مدير محل بحوزته عملات محلية وأجنبية

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (مدير محل مصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد من (طالب ، مدرس - مقيمان بدائرة القسم) بسرقة دراجتيهما النارية و بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعتين وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى سرقة الدراجات النارية، أرشدوا عن الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالأرض الزراعية الخاصة بأحد المتهمين بدائرة القسم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد من (طالب ، مدرس - مقيمان بدائرة القسم) بسرقة دراجتيهما النارية. وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعتين وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى سرقة الدراجات النارية، أرشدوا عن الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالأرض الزراعية الخاصة بأحد المتهمين بدائرة القسم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (مديرة مدرسة - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (15 جهاز لوحى "تابلت" خاصين بالمنظومة التعليمية - مجموعة من الأسلاك النحاسية والخراطيم) من داخل مخزن بالدور الأرضى بذات المدرسة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (بائع خردة – وشقيقه - "لهما معلومات جنائية").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، كما أرشدا عن جزء من المسروقات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريتين ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") و ضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – طبنجة - فرد محلى - عدد طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (3 متهمين) تنفيذ عدد (819) حكم قضائى متنوع. مديرية أمن دمياط وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (7 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية").تم إتخاذ الإجراءات القانونية.