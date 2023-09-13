تفاصيل دفن 15 من ضحايا قرية الصياد بقنا جراء الإعصار الليبى

كشف يوسف رجب، مراسل قناة "صدى البلد"، عن تفاصيل دفن 15 جثمانًا من ضحايا الإعصار في ليبيا من أبناء قرية الصياد التابعة لمحافظة قنا.

وقال رجب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تم دفن 15 ضحية من أبناء قرية الصياد التابعة لمحافظة قنا في ليبيا، وفقًا لما أخبر به أقاربهم في ليبيا ومنهم أب دفن نجله وفي طريق عودته لمصر توفى.

وتابع أنه تم دفن الضحايا في ليبيا، بسبب تعذر نقلهم لمصر بسبب الظروف التي تسببت فيها العاصفة من صعوبة التنقل.

التأكد من وجود 7 مصابين من نفس القرية في ليبيا

وأكد أنه وفقًا لرواية الأهالي تم التأكيد على وجود 7 مصابين من قرية الصياد بقنا، علاوة على وجود عدد من المفقودين الذين لا تتوفر أي معلومات بشأنهم حتى الآن.