خالد الجندى: هؤلاء لا يعرفون قيمة نعمة الوطن (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوطن نعمة كبيرة يجب أن نحمد ونشكر الله عليها، لافتًا إلى أن كل إنسان من المفترض أن يربى على حب تراب الوطن ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان لكل المواطنين.

وتابع الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كل يدعو إلى الله بطريقته، فالرجل الذي لا يحصل على رشوة في مكان عمله فهو يدعو إلى الله".

​​​​​​واستكمل: "كل من خان الوطن أو الجيش أو معادٍ للوطن هم خرج بيت، هم لم يتربوا تربية سليمة، فالأم دائمًا ما تربي ابنها على حب الوطن والانتماء له".

وتابع: "كلما تجد أن كل الأوطان الأخرى يظهر بها الخراب والدمار، عليك أن تشكر ربك على النعمة الكبيرة التي تعيش فيها، وكيف أن وطنك يوفر لك الأمن والأمان".

وفي وقت سابق، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الموت لا يفرق بين مسلم أو مسيحي أو صاحب أي ديانة أخرى، ولا توجد استثناءات في الموت ولن ينظر الموت في خانة الديانة، وإنما يرى الموت عندما يقترب من الإنسان وهو العمل، مؤكدًا أن العمل هو من يصنفنا.

وتابع، أن الله ينصفنا تصنيفًا إلهيًا ويقسم البشر بأعمالهم بدليل قوله تعالى "يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ "، فيها 3 آراء في تفسيرها أولها أي يوم القيامة ينطلقون متفرقين، مجموعة إلى الجنة وأخرى للنار، وقيل إن تفسيرها هو خروج الإنسان عند الموت إلى الآخرة وفقًا لما مات عليه من قراءة القرآن أو شرب الخمر وغيرهما، وقيل في تفسير آخر إنه عند تطاير الصحف يرى الناس كافة أعمالهم التي قدموها في حياتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=cbCfZQ4tUSE