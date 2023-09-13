الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خالد الجندى: هؤلاء لا يعرفون قيمة نعمة الوطن (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوطن نعمة كبيرة يجب أن نحمد ونشكر الله عليها، لافتًا إلى أن كل إنسان من المفترض أن يربى على حب تراب الوطن ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان لكل المواطنين.

وتابع الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كل يدعو إلى الله بطريقته، فالرجل الذي لا يحصل على رشوة في مكان عمله فهو يدعو إلى الله".

​​​​​​واستكمل: "كل من خان الوطن أو الجيش أو معادٍ للوطن هم خرج بيت، هم لم يتربوا تربية سليمة، فالأم دائمًا ما تربي ابنها على حب الوطن والانتماء له".

وتابع: "كلما تجد أن كل الأوطان الأخرى يظهر بها الخراب والدمار، عليك أن تشكر ربك على النعمة الكبيرة التي تعيش فيها، وكيف أن وطنك يوفر لك الأمن والأمان".

وفي وقت سابق، قال الشيخ  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الموت لا يفرق بين مسلم أو مسيحي أو صاحب أي ديانة أخرى، ولا توجد استثناءات في الموت ولن ينظر الموت في خانة الديانة، وإنما يرى الموت عندما يقترب من الإنسان وهو العمل، مؤكدًا أن العمل هو من يصنفنا.

وتابع، أن الله ينصفنا تصنيفًا إلهيًا ويقسم البشر بأعمالهم بدليل قوله تعالى "يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ "، فيها 3 آراء في تفسيرها أولها  أي يوم القيامة ينطلقون متفرقين، مجموعة إلى الجنة وأخرى للنار، وقيل إن تفسيرها هو خروج الإنسان عند الموت إلى الآخرة وفقًا لما مات عليه من قراءة القرآن أو شرب الخمر وغيرهما، وقيل في تفسير آخر إنه عند تطاير الصحف يرى الناس كافة أعمالهم التي قدموها في حياتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=cbCfZQ4tUSE 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الوطن نعمة الأمن والأمان حب الوطن لعلهم يفقهون

مواد متعلقة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

"معلومات الوزراء" يطلق الإصدارة الثالثة من مبادرة "كلام في الاقتصاد"

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

"العمل الصالح وفضائل العشر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 16 يونيو 2023

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

استقرار اقتصاد واستثمارات واعدة.. مصر تحقق نجاحاً استثنائياً فى حقل ظهر

تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

هزة أرضية ارتدادية تضرب المغرب

الرئيس السيسى يوجّه بفتح الطرق والمعابر لتيسير حركة الليبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟