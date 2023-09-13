تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات إنسانية للشعب الليبى الشقيق

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية، أمس الثلاثاء، من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ، وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق فى تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وقد وصلت الطائرات إلى قاعدة الأبرق الجوية تمهيدًا لوصولها إلى المناطق المتضررة بدولة ليبيا الشقيقة، كما تم تجهيز (10) طائرات من طراز شينوك وأوجيستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبي الجوي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فضلًا عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كافة المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبي اللازم.

تأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساندة أشقائها لتجاوز الكوارث الإنسانية والحد من تداعياتها على أبناء الشعوب العربية.