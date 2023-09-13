الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لجزار وسائق لاتجارهما فى المخدرات بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، جزار وسائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض والمستشار أكرم محمدين الفضالي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

◘ معلومات سرية لمكافحة المخدرات وضبط المتهمان

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 21455 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

التحريات جزار وسائق يروجان الهيروين علي عملائهما بالمدينة

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من "س.م.خ" صاحب محل جزارة، و"ك.م.ع" سائق بالاتجار في المخدرات وعلى إثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة لضبطهما وتفتيشهما ونفاذا انتقل ضباط المكافحة وحال خروج المتهمين من مسكنهما وممسكًا كل منهما حقيبة فتم ضبط المتهم الأول، وتبين أن الحقيبة بحوزة المتهم الأول تحوي علي أسطوانة لمخدر الهيروين وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي وبتفتيش الحقيبة حوزة المتهم الثاني عثر بداخلها عدد 221 لفافة هيروين وميزان رقمي.

وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهما، أقرّ بما أسفر عنه الضبط والتفتيش بحيازة المواد المخدرة للاتجار والهاتفين للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية حصيلة البيع والميزنين الرقميين لوزن المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت حبس المتهمين والتحفظ علي المضبوطات وإحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

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