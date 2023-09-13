تأجيل محاكمة 5 متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقة سيارته لـ22 أكتوبر

أجّلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 5 متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقة سيارته، بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 22 أكتوبر المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي.

صدر القراربرئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، وطلعت عبده، اليوم الأربعاء.

تفاصيل الواقعة

ووجهت التحقيقات في القضية رقم 18416 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر أن المتهمين "ح.أ"، وشقيقه حسين وأبناء عمومهما، "وائل .ع"، "ع . ع"، وصديقهم "سعيد" بأنهم في يوم 22 يوليو 2017 تخلصوا عمداً وأنهوا حياة المجني عليه "س . ش" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية، وتوجهوا إلي حيث تواجده وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري الا وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهر في وجهه الأسلحة النارية، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والإستيلاء علي السيارة.

أضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستخدم على السلاح النارى.

تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أشخاص بالعياط لـ4 أكتوبر

فى السياق، أجّلت محكمة جنايات الجيزة الأربعاء، محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم بمنطقة العياط لجلسة 4 أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

ووجهت التحقيقات في القضية رقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 17 حتى 50 عاما، في يوم 4 أبريل الماضي استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "م.ع"، و"إ.م"، و"ر.م"، قاصدين ترويعهم وغيرهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهو في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار على إثر خلاف بينهم، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم، وما أن ظفروا بهم، انهالوا عليهم بالأسلحة النارية، محدثين إصاباتهم، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

أضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ودون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقتان خرطوش".