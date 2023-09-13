تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في "خلية إمبابة الإرهابية"

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لليوم الخامس من دور أكتوبر.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من مصطفی حامد مصطفی مصطفي ،أخصائي تغذية وكمال مجدي كمال محمد ، أخصائي تغذية ومحمد كمال محمد الصادق، واسلام عليوة محمد صالح ، مالك حانوت تصليح أحذية وإبراهيم محمد عراقي محمد جوهر ، مدير مبيعات بشركة جرين أبل وأحمد فؤاد بيومي عمر ا، مالك حانوت لبيع اسماك الزينة ويحيي زكريا عطيفي أحمد ، مهندس زراعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد، وسيد حجاج.

وجاء بأمر الإحالة أن النيابة العامة قد أتهمت المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى منتصف عام 2017 بدائرة قسم شرطة إمبابة. محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية وبخارجها.

كشف أمر الاحالة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها؛ بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الاحالة أن المتهمين الأول والثاني والثالث أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بان حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا أمواله ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الاحالة المتهمين الأول والثاني أيضا حازا وأحرزا مواد مفرقعة وأخرى تعتبر في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازا وأحرزا (مخاليط ألعاب نارية) وكذا أدوات (مجموعة من العدد والأدوات المعملية والأكواع المعدنية التي تستخدم في صنعها ولانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية. موضوع التهام الوارد بالبند أولا. على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشار أمر الاحالة أن المتهمان الثاني والثالث أيضا استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل بين المنتمين إلى جماعات إرهابية؛ بان استخدما برنامج (التليجرام) على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل والمعلومات بينهما المتعلقة باستهداف الأماكن العسكرية ودور عبادة المسيحيين والسفارات الأجنبية بالمفرقعات التي يتم تصنيعها؛ تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأردف أمر الاحالة أن المتهمون جميعا قاموا بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية بان اتفقوا على استهداف التمركز الأمني الكائن بمطلع كوبري أكتوبر بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلى المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمحافظة الجيزة، تحقيقا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين پالتحقيقات