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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بأحداث تجمهر الظاهر

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، المتهم محمود عبدربه عبدالمنعم بالقضية رقم 3480 لسنة 2013 الضاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث “تجمهر الظاهر”، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهمًا وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الضاهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدًا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة العليا مجمع محاكم بدر محمود عبد ربه عبد المنعم المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم

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