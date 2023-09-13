رفعت شكيب: توجيهات الرئيس بدعم ليبيا والمغرب تأكيد للدور المصرى مع الأشقاء

أكد النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة، بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء بليبيا والمغرب، بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، تؤكد عظمة الدولة المصرية التي تقف دائمًا وأبدًا بجوار الأشقاء في الأزمات والمحن.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم: "إن هذا ليس جديدًا على مصر، فالتاريخ يشهد على مواقفها التي لا تنسى تجاه الدول العربية، وما تقدمه لهم من يد العون والمساندة، خاصة أنها الشقيقة الكبرى التي لا تتأخر يومًا عن دعم أشقائها".

دعم الأشقاء

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر وليبيا والمغرب تربطها علاقات تاريخية وأخوية، لذلك تحركت مصر سريعًا لدعم الأشقاء والوقوف بجانبهم بكل ما تمتلك.

واختتم رفعت شكيب: "مصر لا تتأخر أبدًا عن تقديم الدعم والمساندة للأشقاء، وخالص العزاء والمواساة للأشقاء في ليبيا والمغرب، داعين الله عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل"، كما تقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا المصريين المتوفين فى ليبيا.

من ناحيته أشاد أيمن عيد القيادي، عضو حزب "مستقبل وطن"، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، معتبرًا أنها تأتي استكمالًا لما تعمل عليه مصر دائمًا في تخفيف آثار الأزمات على الشعوب وتأكيد التضامن المصري مع أبناء الشعبين، والالتزام بما تضعه على عاتقها من مسئوليات لتكون العون والسند للأشقاء في المنطقة العربية.

وأشار "عيد"، إلى أن التوجيه بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، يأتي استمرارًا للدور المصري الدائم والمتميز تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات، واستكمالًا للالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية، مشيرًا إلى أنها تحمل مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لشعوب الدولتين في ظل ما تعرضوا له من أضرار جسيمة ضربت استقرار حياتهم المعيشية.