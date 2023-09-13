إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

وجّهت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعة واملاك الدولة بنطاق مراكز محافظة البحيرة.

حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

من ناحية أخرى، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 866 م2 عبارة عن إزالة:حالة تعدي بمساحة 300 م2 عبارة عن تشوينات طوب أبيض لمحاولة بناء مزرعه مخالفه خارج الحيز العمرانى بنطاق قرية دمسنا التابعة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

كما تمكن الحملة من إزالة حالة تعدي بمساحة 178 م2 عبارة عن إيقاف وفك شدة خشبية لصب سقف دور اول علوي خارج الحيز العمراني بقرية عمر مكرم بدائرة مركز شرطة بدر.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر

تم إزالة حالتي تعدي بمساحة 158 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض خارج الحيز بكفر الدوار، حالة تعدي بمساحة 140 م2 عبارة عن مبني من الحجارة البيضاء برشيد، وحالة تعدي بمساحة 90 م 2 عبارة عن شدة خشبية لعمل قواعد وسملات بمركز إدكو.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.