إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعة وأملاك الدولة.

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1420م2 عبارة عن إزالة: 5 حالات تعد بمساحة 800 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمؤن الإسمنتية وشدات خشبية بنطاق الوحدات المحلية لقري مؤسسة البستان وطيبة والوفائية بالدلنجات، حالتي تعد بمساحة 300م 2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض والأحمر بمركز إدكو، وحالتي تعدي بمساحة 220 م2 عبارة عن حوائط دور أرضي وشدات خشبية برشيد.

إزالة حالات تعد على أملاك الدولة بمحافظة البحيرة

كما تمكنت الحملة من إزالة حالة تعدي بمساحة 100 م2 عبارة عن إيقاف وفك شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بأم صابر بمركز بدر.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وتم تحرير المحضر اللازمة حيال المخالفين وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.