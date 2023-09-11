ضبط 70 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأبو حمص

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي وآمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.

ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وشنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبالتعاون مع إدارة شرطة تموين البحيرة بحملة على الثلاجات بمركز أبو حمص، أسفرت عن تحرير 3 محاضر أسماك هارينج وهورس ماكريل متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 70 طن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نفذت مديرية التموين برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والإدارة الصحية بدمنهور وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، حملات تفتيشية على منشآت بيع وتداول الأغذية بدمنهور أسفرت عن غلق أحد محال بيع العصائر الكبرى لحيازته وعرضه عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي مستخدما فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.