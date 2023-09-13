هل يلحق كيليان مبابي بمباراة باريس سان جيرمان أمام بورسيا دورتموند؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف الفرنسي كيليان مبابي من اللحاق بفريقه باريس سان جيرمان أمام بورسيا دورتموند الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

ويُعاني مبابي من آلام في الوتر الرضفي، حيث غاب عن مباراة منتخب فرنسا أمام ألمانيا الودية، التي جمعت المنتخبين أمس، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن الحالة الصحية لـ مبابي لا تدعو إلى أي قلق، خاصة قبل مباراة دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن مبابي سيلعب أمام بورسيا دورتموند الأسبوع المقبل، بل حتى يمكنه اللحاق بمواجهة نيس في الدوري الفرنسي يوم الجمعة، إلا إذا تفاقم ألم ركبته.

وذكرت الشبكة أن مبابي خاض عمليات الإحماء بشكل طبيعي قبل مباراة ألمانيا، ومن المتوقع أن يتواجد اليوم في مقر تدريبات باريس سان جيرمان.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد بورسيا دورتموند يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.