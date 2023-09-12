الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سبورت: ريال مدريد يجهز عرضًا لضم مبابي في يناير 2024

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض جديد من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتفاقمت أزمة مبابي مع إدارة ناديه خلال الفترة التي تلت نهاية الموسم الماضي، ووصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، الذي كان منصوصًا عليه في أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل قبل مطلع الموسم، ولكن الأزمة انتهت في الأيام الأولى من بداية الموسم وعاد للمشاركة مع الفريق.

ريال مدريد يجهز 200 مليون يورو لضم كيليان مبابي في الانتقالات الشتوية 

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ريال مدريد احتفظ بمبلغ 200 مليون يورو جانبًا من أجل التقدم بعرض لباريس سان جيرمان للتعاقد مع كيليان مبابي في شهر يناير المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024 أي أنه سيدخل الفترة التي يسمح له خلالها بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة النادي بحلول 1 يناير المقبل.
وتزعم الصحيفة أن المبلغ المذكور سيتم استخدامه لتغطية أجر كيليان مبابي ورسوم الانتقال للفريق.

وشارك مبابي 3 مباريات مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 5 أهداف.
وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة إعارة من نادي  موناكو مع شرط للشراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي؛ وارتبط اسمه بالانتقال لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن إدارة النادي الملكي لم تتقدم بعرض رسمي لضمه رغم انفتاح الباريسيين على سماع عروض التعاقد مع مبابي.
وشارك كيليان مبابي في 263 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق وسجل 217 هدفًا وصنع 98 لزملائه، من أصل 328 مباراة لعبها طوال مسيرته بين فريقي موناكو وباريس سان جيرمان، وسجل 249 هدفًا وصنع 116.
وبقميص منتخب فرنسا، لعب كيليان مبابي 71 مباراة وسجل 40 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق.

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