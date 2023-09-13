"الخفافيش والخنازير" كلمة السر.. تفاصيل التاريخ الوبائى لفيروس نيباه فى الهند

أعلنت السلطات في ولاية كيرالا الهندية عن سبع قرى ومناطق موبوءة بعد وفاة شخصين بسبب فيروس نيباه.

وأغلقت بعض المدارس بعد تأكد انتقال الفيروس إلى البشر، ويعتقد أن الانتقال تم من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات مثل الخفافيش أو الخنازير أو الأشخاص.

"الدستور" يستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة حول فيروس نيباه..

الظهور الأول

تم اكتشاف فيروس نيباه لأول مرة في عام 1999 بعد تفشي المرض بين الخنازير والبشر في ماليزيا وسنغافورة، وأدى هذا التفشي إلى إصابة 300 حالة بين البشر وأكثر من 100 حالة وفاة، كما كانت لحالة التفشي الأولى آثار اقتصادية تمثلت في مقتل أكثر من مليون خنزير لفرض السيطرة على تفشي المرض.

في حين لم تكن هناك حالات تفش أخرى معروفة لفيروس نيباه في ماليزيا وسنغافورة منذ عام 1999، فقد تم تسجيل حالات تفش للمرض سنويًا تقريبًا في بعض أجزاء آسيا منذ ذلك الحين، وبشكل أساسي في بنجلاديش والهند.

وأثبتت الدراسات أن الفيروس ينتشر من شخص لآخر في حالات التفشي هذه، ما يثير المخاوف بشأن احتمال تسبب فيروس نيباه في حدوث جائحة عالمي.

فيروس نيباه هو عضو في عائلة Paramyxoviridae ، جنس Henipavirus ، وهو فيروس حيواني المنشأ، أي أنه ينتشر في البداية بين الحيوانات والبشر، ويعد الخزان الحيواني المضيف لنيباه هو خفاش الفاكهة، المعروف أيضًا باسم الثعلب الطائر.

ونظرًا لأن الفيروس مرتبط وراثيًا بفيروس هيندرا، وهو فيروس هينيبا آخر معروف أن الخفافيش تحمله، فقد تم تحديد أنواع الخفافيش بسرعة للتحقيق وتم تحديد الثعالب الطائرة لاحقًا على أنها الخزان.

ويمكن لخفافيش الفاكهة المصابة أن تنشر المرض إلى البشر أو الحيوانات الأخرى، مثل الخنازير، ويمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى إذا كانوا على اتصال وثيق بحيوان مصاب أو سوائل جسمه (مثل اللعاب أو البول)- ويُعرف هذا الانتشار الأولي من حيوان إلى شخص بالحدث غير المباشر، وبمجرد انتشاره إلى الأشخاص، يمكن أن يحدث أيضًا انتشار لفيروس نيباهمن شخص لآخر.

وتتراوح أعراض عدوى فيروس نيباه من خفيفة إلى شديدة، مع حدوث الوفاة لدى 40% إلى 70% من المصابين في الفاشيات الموثقة بين عامي 1998 و2018.

أعراض الإصابة بفيروس نيباه

ترتبط الإصابة به بالتهاب الدماغ (تورم الدماغ) ويمكن أن تسبب مرضًا خفيفًا إلى شديدًا وحتى الموت، وتحدث حالات تفشي المرض سنويًا تقريبًا في أجزاء من آسيا، خاصةً بنجلاديش والهند.

الوقاية من فيروس نيباه

يمكن الوقاية من عدوى فيروس نيباه عن طريق تجنب التعرض للخنازير والخفافيش المريضة في المناطق التي يتواجد فيها الفيروس، وعدم شرب عصارة نخيل التمر الخام التي يمكن أن تكون ملوثة بواسطة خفافيش مصابة، وأثناء تفشي المرض، يمكن أن تساعد ممارسات مكافحة العدوى القياسية في منع انتشار العدوى من شخص لآخر في إعدادات المستشفى.