بعد ظهوره فى أمريكا.. أسباب وأعراض فيروس التهاب الدماغ الخيلى الشرقى

لا تزال الأمراض التي ينقلها البعوض تكثر في العديد من دول العالم، فبعد انتشار الملاريا وحمى الضنك في عدد من دول العالم الفترة الأخيرة، ظهر فيروس جديد في الولايات المتحدة الأمريكية يضاف إلى القائمة.

وهو فيروس نادر ينقله البعوض، اطلق عليه فيروس "التهاب الدماغ الخيلي الشرقي"، والذي تم الإبلاغ عنه في ولاية ألاباما وولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى 7 حالات وفاة، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وبينما أبلغت ولاية ألاباما عن حالات قليلة بالإصابة بين سكانها، تم العثور على إصابات بالفيروس في ولاية نيويورك لدى عدد من الخيول وانتقاله إلى بعض سكان الولاية أيضا.

وبحسب موقع "Hindustan times" فقد ذكر التقرير كذلك أن إدارة الصحة العامة في ولاية ألاباما قالت إنه تم الإبلاغ عن حالات في الولاية في مقاطعة بالدوين في الأسابيع القليلة الماضية، منها حالات أصبحت قاتلة بسبب أن لها أعراضا حادة.

أعراض التهاب الدماغ الخيلي الشرقي



تتمثل أعراض الفيروس بدءا من الحمى الشديدة والصداع والقشعريرة والغثيان، يمكن أن تتطور الأعراض إلى النوبات والارتباك والغيبوبة، وقد يواجه الناجون من الإصابة بالمرض بعد ذلك من مشاكل عصبية، ويقال إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاما وتزيد أعمارهم علي 50 عاما هم أكثر الناس عرضة للخطر.

ولا تظهر الأعراض على جميع الأشخاص الذين يصابون بالفيروس، ويظل العديد من الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) دون أعراض، خلال فترة حضانة المرض التي تتراوح من 4 أيام إلى 10 أيام.

الأعراض الشديدة لالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي



إن تأثير الفيروس على الصحة العصبية هو الأكثر إثارة للقلق، ويمكن أن يترك بصمة على الصحة العامة حتى بعد الشفاء.

ويموت بذلك الفيروس ما يصل إلى ثلث الأشخاص المصابين بالمرض، وعادة ما تحدث الوفاة بعد يومين إلى 10 أيام من الإصابة وظهور الأعراض حتى بعد التعافي.

أعراض ما بعد التعافي من الفيروس

قد يواجه الأشخاص بعد التعافي من التهاب الدماغ الخيلي الشرقي إعاقات جسدية أو عقلية طويلة الأمد تتراوح من خلل وظيفي بسيط في الدماغ إلى ضعف فكري شديد، واضطرابات في الشخصية، ونوبات، وشلل، وخلل في العصب القحفي.

هل يوجد علاج لالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي؟



قالت منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن لا توجد أي لقاحات متاحة لعلاج المرض، ولكن يمكن أخذ التدابير الاحترازية المهمة.

وينصح بالوقاية من لدغات البعوض واتباع تدابير مثل وقف تكاثر البعوض، والحفاظ على النظافة العامة، واستخدام المواد الطاردة، وارتداء قميص بأكمام كاملة وسراويل كاملة تغطي الجسم عند الذهاب الى المزارع، ومن المهم تفريغ الحاويات من أي قمامة أولا بأول، وتنظيف أواني الزهور، وتنظيف مخازن المياه المكشوفة، حيث يتكاثر البعوض في مثل هذه المناطق.