السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يمكن حماية الأطفال من حمى الضنك والملاريا في الصيف؟

حمى الضنك
حمى الضنك

تنتشر في فصل الصيف أمراض عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وأبرزها الملاريا وحمى الضنك والجفاف والتيفوئيد والشيكونغونيا والتهاب المعدة والأمعاء والكوليرا وداء البريميات واليرقان.

وحسب موقع “Hindustan times” فإن العلامات والأعراض الشائعة لهذه الأمراض واحدة وهي ارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في الجسم وطفح جلدي وقيء وآلام في البطن.

وقال الدكتور نوارج مارك استشاري العناية المركزة للأطفال في المستشفى الملكي ببريطانيا: “تكثر إصابات الاطفال بالكثير من الامراض في فصل الصيف وخاصة عدوى الديدان بسبب الطعام والماء الملوثين بسبب انتشار الفيروسات والبكتيريا في الجو، ويعاني الأطفال من السعال والبرد والإنفلونزا ولكن وقتها يأتي لهم الفيروس بشكل حاد، وبالتالي يجب على الوالدين الالتزام بالإرشادات التي يقول عنها  الطبيب وعدم تجربة أي دواء بدون وصفة طبية او دون علم الطبيب".

واقترح بعض الإجراءات الاحترازية التي يجب على الآباء اتباعها:

حافظ على البيئة المحيطة نظيفة وخالية من البعوض: 
يجب القيام بالتخلص من البعوض عن طريق الرش وتنظيف المنزل دائما، وتنظيف أواني الزرع اولا باول ، وعدم تترك النوافذ مفتوحة أثناء المساء حيث يمكن أن يكون هناك خطر متزايد من لدغات البعوض و استخدام الناموسيات للأطفال في المنزل أثناء النوم، يمكن أن يساعد القيام بذلك على إبعاد حمى الضنك والملاريا.


ألبس أطفالك بشكل مناسب: 
يمكن أن يوفر اختيار الملابس خفيفة الوزن وفضفاضة وذات الأكمام الطويلة بعض الحماية مع ضمان الراحة مع الحد من الأنشطة الخارجية للأطفال.

الحفاظ على النظافة في المنزل: 
يجب غسل وتغيير ملاءات السرير  والأدوات المنزلية الأخرى بانتظام لمنع مسببات الحساسية وضمان بقاء الطفل بصحة جيدة.

الحفاظ على نظافة اليدين الجيدة:
يجب أن يغسل الطفل يديه قبل الأكل أو بعد الخروج من المدرسة أو لمس أي شيء.

التأكد من أن الطفل يأكل بشكل جيد: 
يجب تشجيع الطفل على تناول العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والأطعمة المليئة بفيتامين سي مثل الكيوي والليمون والفراولة والملفوف والقرنبيط والطماطم.

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