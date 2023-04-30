"الصحة" تكشف قائمة الأمراض المنتقلة من خلال الحشرات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن قائمة الأمراض المنتقلة من خلال الحشرات، وتتم مكافحتها من خلال أعمال مكافحة الحشرات الناقلة لمنع حدوث أمراض وبائية.

وأوضحت الصحة فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، أن قائمة الأمراض المنتقلة بواسطة النواقل تتضمن؛ الملاريا، حمى الضنك، حمى الوادى المتصدع، التيفويد، التسممات الغذائية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن تلك الأمراض تنتقل من خلال الحشرات ومنها؛ الذباب والبعوض والحشرات الزاحفة، والعقارب، والقوارض، والبراغيث.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم من خلال الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض، بأعمال المكافحة للحشرات الناقلة للأمراض لعدم حدوث أى تفشيات وبائية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، تقوم بأعمال المكافحة للحشرات الناقلة للأمراض، وذلك لعدم حدوث أي تفشيات وبائية، من خلال فرق مدربة على أعمال المكافحة بالمديريات، باستخدام مبيدات الصحة العامة المصرح بها من منظمة الصحة العالمية والمسجلة بهيئة الدواء.

كما تقوم الوزارة بتكثيف حملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات، وذلك لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن وقضاء عيد صحي.