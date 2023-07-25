"أستاذ فيروسات" يكشف طرق الوقاية من حمى الضنك

كشف الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أعراض حمى الضنك وطرق انتقالها والوقاية منها، موضحاً أن هذه الحمى ليست بجديدة في مصر، بل كان ظهورها الأول عام 1789 في وتعود للظهور كل فترة.

وقال “علي” خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن حمى الضنك هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق البعوض من شخص مريض للآخر سليم، وبعد أسبوع من الإصابة تبدأ الأعراض في الظهور، وتتمثل في حمى، وآلام في العضلات والعظام.

وأوضح أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن حمى الضنك قد تأتي في شكلين بسيط وخلال أسبوعين يشفى المريض، أو حاد مما يسبب الوفاة، منوهاً أن اختلاف درجات الحرارة والتغيرات المناخية عاملا في انتقال البعوض لبيئة مختلفة.

وعن طرق الوقاية من حمى الضنك، نصح أستاذ الفيروسات بالحد من انتشار البعوض وتجنب التعرض للدغاته عن طريق منع تكاثر البعوض بالتخلص من المياه الراكدة، فضلاًعن ضرورة استخدام مبيدات البعوض.