حبس المتهمين في التشاجر بالأسلحة البيضاء بعين شمس

قررت نيابة عين شمس، الأربعاء، حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء والتسبب فى وفاه شخص بمنطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تفاصيل ضبط المتهمين بالتشاجر بعين شمس

وانتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 3 عاطلين “يحملون جنسية إحدى الدول” أحدهم متوفى، طرف ثانى: عاطل وبحوزته سلاح أبيض “سكين”، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم، على إثر قيام الطرف الأول بمحاولة التعدى على الطرف الثانى باستخدام السلاح المضبوط وسرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه، إلا إنه قام باستخلاص السلاح من يد المتوفى، والتعدى عليه بالضرب، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض «سكين»، وبمواجهة الثانى اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة هواتف لاعبي نادى بيراميدز

فى السياق، ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين بسرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي من لاعبي فريق نادي بيراميدز (مواليد 2007) من غرفة الملابس الخاصة بهم في أثناء وجودهم بنادي العبور الرياضي في القليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

◘ تفاصيل الواقعة

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المسئولين بالنادي يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.

على الفور، جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وقاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وضبط المسروقات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.