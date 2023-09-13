الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بيشتموني فخنقتهم".. كشف غموض 3 جرائم قتل في أسيوط والشرقية

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل، بها جرح طعني نافذ بالرقبة.

وبالانتقال وبسؤال والده اتهم مبيض محارة بالاعتداء على نجله بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة لخلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل طفلين في الشرقية

كما كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من عامل بغياب نجليه (سن6 – سن4) عن مسكنهما، عقب توجههما لشراء بعض المأكولات، وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن وجود شبهة جنائية وراء غياب الطفلين ومقتلهما، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من (أحد الأشخاص "بالمعاش" ونجله "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول أنه نظراً لاعتياد الطفلين اللهو أمام مسكنه والتعدى عليه بالسب ورشقه بالحصى، فقام على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب وخنقهما بيده فأودى بحياتهما، واستعان بنجله وقاما بوضع جثتيهما داخل جوال بلاستيكى ونقلهما باستخدام دراجة نارية "قيادة المتهم الثانى"والتخلص من الجوال بإلقائه بأحد المصارف المائية، وبمواجهة نجله بما جاء بأقوال والده أيدها، وتم بإرشاد المتهمان إنتشال جثتى الطفلين من المصرف المائى، وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الأجهزة الأمنية مديرية امن أسيوط مركز شرطة صدفا مديرية أمن الشرقية جريمة قتل

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