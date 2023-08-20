أب وأبناؤه الثلاثة يقتلون شابًا فى مشاجرة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية القبض على أب و3 من أبنائه؛ لاتهامهم بقتل شاب وإصابة آخر، بقرية أبوبرى مركز أبوحماد.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول "محمود. م" 30 سنة، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، و"شعبان. ع" 40 سنة، مصابا بجرح بالبطن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وضبط طرفى المشاجرة، وتبين أن المجنى عليه لم يكن طرفا بالمشاجرة بل تدخل لفض النزاع بينهم، فلقى مصرعه قتيلا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.