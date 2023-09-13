ضبط لصوص موبايلات لاعبى بيراميدز

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين بـ سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي من لاعبي فريق نادي بيراميدز (مواليد 2007) من غرفة الملابس الخاصة بهم في أثناء وجودهم بنادي العبور الرياضي في محافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المسئولين بالنادي يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وقاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.