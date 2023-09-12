الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم بقتل جاره في المنيا.. وتحرير سائق مختطف بالدقهلية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز) بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز وبها جروح طعنية بأماكن متفرقة بالجسم.

تفاصيل تحريات الأجهزة الأمنية

أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بذات الدائرة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته الأداة المستخدمة (سلاح أبيض "سكين").. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تحرر سائقًا مختطفا فى الدقهلية وتضبط المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل مُقيمة بالقاهرة، بغياب زوجها (سائق) منذ فترة عقب مقابلته لشخصين بمنطقة المرج بالقاهرة، ولم تقم بالإبلاغ وأضافت بتلقيها إتصال هاتفى من زوجها أخبرها خلاله أنه مختطف ومحتجز بمخزن خردة كائن بدائرة المركز.

بالفحص تبين قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز بإحتجاز المتغيب بمخزن ملك أحدهم وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضبط المتهمين، وتبين تواجد المجنى عليه بداخله مقيد بسلاسل حديدية وأقفال وبه سحجات متفرقة بالجسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقر اثنين منهم بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبلغ مالى بزعم تسهيل إجراءات تسفيرهما إلى إحدى الدول، إلا أنه لم يفى بذلك أو رد المبلغ المالى فعقدا العزم على إقتياده وإحتجازه للضغط عليه لإعادة المبلغ المالى، وتم إستدراجه بالمنطقة محل إقامته لإنهاء ما بينهم من خلاف وعقب وصوله قاموا باقتياده بسيارة ربع نقل "ملك وقيادة أحدهم" وإحتجازه بالمخزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة المنيا مديرية أمن المنيا الدقهلية مركز شرطة ميت غمر مديرية أمن الدقهلية

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