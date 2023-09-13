"إكسترا نيوز": تحسن الأجواء فى مرسى مطروح عقب العاصفة "دانيال"

رصد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من محافظة مرسى مطروح، حالة الطقس في المحافظة، موضحًا أن الأجواء تغيّرت بشكل كبير للغاية عن أمس الأول، وحتى أول صباح أمس، حيث كان يتساقط كثير من الأمطار، بينما الآن الشمس ساطعة وشهدت الأجواء تحسنًا ملحوظًا.

وأضاف غنام، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن شوارع مطروح تشهد ازدحام الكثير من المصطافين للاستمتاع بما تبقى من الإجازة الصيفية قبل الدخول الموسم الدراسي الجديد.

غرفة طوارئ

وتابع مراسل الفضائية، أن غرفة الطوارئ تحت قيادة المحافظ، مازالت تعمل وسوف تستمر لفترة، للتعامل مع أي موقف طارئ مع وجود خط ساخن لكل القرى والنجوع، حيث تعتبر مطروح المحافظة الأولى التي عبرت منها العاصفة "دانيال" وتأهبت للتعامل معها.