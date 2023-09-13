الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

65 سيارة إسعاف تنقل جثامين ضحايا "دانيال" بقرية "الشريف" فى بنى سويف (فيديو)

عربات اسعاف
عربات اسعاف

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الشريف بمركز ببا جنوب بني سويف عقب وصول نبأ وفاة 68 شابًا من أهالي القرية، بعد أن لقوا مصرعهم جميعًا خلال عملهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة إعصار دانيال الذي اجتاح الشرق الليبي، والذي خلف مئات الضحايا والمفقودين.

تشييع الجثامين بعد أداء صلاة الجنازة

وشيّع أهالي القرية جثامين الشباب بعد أداء صلاة الجنازة، في مشهد تقشعر له الأبدان، لمثواهم الأخير ودفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب، وارتسم الحزن على وجوههم، وارتدت نساء القرية الملابس السوداء حزنًا على الشباب، وتعالت صرخات البكاء فى منزل الشباب حزنًا على فقدهم.

وكان من أكثر المشاهد قسوة، تشييع أشقاء قبل الاحتفال بزفافهم بأيام، بعد الانتهاء من أعمال تشطيب شققهم الخاصة.

وصول أبناء القرية داخل أكثر من 65 سيارة إسعاف

أبناء القرية وصلت جثامينهم في مشهد مهيب محمولين داخل أكثر من 65 سيارة إسعاف وسط صراخ سيدات القرية.

الشباب أعمارهم من 20 إلى 40 عامًا

الراحلون تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، خرجوا جميعًا إلى للبحث عن لقمة العيش هناك.

قرية الشريف بمركز ببا جنوب بني سويف، يعرف عنها كثرة سفر شبابها إلى دولة ليبيا، ويبدأ ذلك بخروج شاب قبل أن يصطحب بعدها أشقاءه وأقاربه للعمل هناك، حيث يعمل الكثير من أبناء تلك القرية داخل ليبيا في أكثر من عمل كالمعمار والنقاشة والبناء والنجارة والحدادة.

الفيديو

بني سويف ليبيا دانيال الشريف ببا

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