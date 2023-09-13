"وزع ورثك وأنت عايش".. جحود وطمع مدمن دفعه لقتل والده في عين شمس

“هتاخد الفلوس معاك القبر؟.. وزع ورثك وأنت عايش”.. كلمات قاسية وجهها شاب لا يتجاوز عمره ثلاثين عامًا لوالده المسن الذي يقارب من عمر الثمانين لتكون بداية مشاجرة بينهما انتهت بقتيل ومسجون فما القصة؟.

تفاصيل الحادث

تفاصيل الواقعة تعود إلى شاب التف حوله أصدقاء السوء وبمرور الأيام أقنعوه بتعاطي المواد المخدرة حتى ساءت صحته وساءت أخلاقه وترك عمله وضاع مستقبله ولم يكتفِ بذلك بل بدأ يطالب والده بالأموال وإذا رفض يهدده بالضرب أو الاعتداء عليه.

ولكن الأب المسن صاحب الـ76 سنة لم يقدر على مواجهته وكان يعطيه الأموال كلما أراد ولكن تفاجأ الأب في يوم الواقعة أن الابن يطالبه بتوزيع ميراثه وهو على قيد الحياة وهذا ما جعله يستشيط غضبًا ويحاول التعدي عليه بالضرب ولكن الابن العاق تعدى على والده بالضرب وبمجرد محاولة الأب طرده من البيت وجه له لكمات قوية تسببت في نهاية حياته.

أقوال الشهود

واستمعت النيابة لأقوال الشهود من جيران المجني عليه الذين أكدوا أنه حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول الميراث خاصة أن الأبن اعتاد مؤخرًا طلب والده لتوزيع الميراث، إلا أن الأب كان يرفض.

كما أوضح الجيران أن الأبن متعاطي للمخدرات وكان منع الأمر عن الأبن خوفًا على أن يضيع المال على تعاطي السموم، ويوم الواقعة سمعوا صوت شجار بين المجني عليه وابنه ولكن عقب بدء المشاجرة اختفى صوت العجوز، وشاهدوا نجله يجري على السلالم فصعدوا لشقة الأب فوجدوه غارقًا في دمائه فنقلوه للمستشفى لإسعافه.

اعترافات المتهم

وتم ضبط المتهم، والذي اعترف بالتعدي على والده، وبسقوطه على الأرض ارتطمت رأسه فأصيب بنزيف دموي جعله يخاف ويفر هاربًا، وقرت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.