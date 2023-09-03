الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مزق جسده بسكين.. تفاصيل حبس مدمن قتل والده في الزمالك

حبس
حبس

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل والده بسبب خلافات حول إعطائه الأموال بسبب تعاطيه المواد المخدرة في منطقة الزمالك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

مناظرة النيابة لجثة الضحية

وكشفت مناظرة النيابة لجثة ضحية القتل على يد ابنه أن الجثة لرجل مسن في العقد السادس من العمر مصاب بطعنات نافذة في الجسم في البطن والصدر نتج عنها نزيف دموي غزير، أسفر عن الوفاة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الأب مقيم في المنقطة منذ زواجه ولم يشعر أي أحد بأي مشاجرات تحدث في البيت سوى يوم الواقعة عندما تردد لسمعهم بعض الضوضاء من سكن الضحية نتج عن خروج المتهم وبيده سلاح ملطخ بالدماء ويفيد قتله والده موضحين أنهم علموا عقب ذلك أنه مدمن للمواد المخدرة منذ فترة، وكان يحاول طلب أموال من والده فرفض فتعدى عليه بالسلاح وتوفى.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة قصر النيل

‏تلقى المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغاً بمقتل رجل مسن داخل شقته بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثمان القتيل، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين فحصها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن نجله وراء قتله بعد مشاجرة بينهما ليلة الحادث، قام على أثرها الشاب بالتخلص منه؛ لرفضه إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المتوفى وتسليم الجثة لذويه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان ووالدة المتهم لسماع أقوالهم في الواقعة.

المواد المخدرة منطقة الزمالك الزمالك

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