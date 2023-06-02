الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق محدود بتجمع لمخلفات القمامة في الزمالك

حريق
حريق

نشب حريق في شارع طه حسين بنطاق منطقة الزمالك، وقد انتقلت قوات الحماية المدنية، لمكان الحريق وتم التعامل معه والسيطرة عليه.

لم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بالأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بنشوب حريق بمنطقة مخلفات بشارع طه حسين بالزمالك.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران.

الدفع بسيارات الإطفاء العرض على النيابة العامة حي قصر النيل حريق في شارع طه حسين بمحافظة القاهرة اليوم الجمعة قوات الحماية المدنية مكان الحريق محضر بالواقعة

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