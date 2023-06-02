السيطرة على حريق محدود بتجمع لمخلفات القمامة في الزمالك

نشب حريق في شارع طه حسين بنطاق منطقة الزمالك، وقد انتقلت قوات الحماية المدنية، لمكان الحريق وتم التعامل معه والسيطرة عليه.

لم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بالأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بنشوب حريق بمنطقة مخلفات بشارع طه حسين بالزمالك.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران.