الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المدن الجامعية لقناة السويس تستعد لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى لبدء العام الدراسي الجديد

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة آخر استعدادات المدن الجامعية لاستقبال طلاب الجامعة المستجدين والقدامى، لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والجودة لأبنائها الطلاب، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.

 

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، ومنسقي البرامج والأنشطة، وأمناء الجامعة المساعدين، ومديري الإدارات الهندسية، والمدن، ومكتب رئيس الجامعة و العلاقات العامة، وإدارة الأمن الجامعي.

 

توفير بيئة آمنة للطلاب خلال تطبيق معايير السلامة

واطمئن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال اللقاء على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، وتوفير بيئة آمنة لهم، من خلال تطبيق معايير السلامة والأمان بمباني المدن. 

رئيس جامعة القناة يوصي توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية


وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال تصريحات له، أن الجامعة حريصة على توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الجامعي الجديد.

 

الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات

و من جانبه-  أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب إلى جاهزية المدن لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات وتجديد الأثاث بالمباني وتجهيز غرف المذاكرة.

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