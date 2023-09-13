ما بين الصدفية والأكزيما.. ماذا يقول لك التغيير الجلدي من أمراض

يشير تساقط شعرك إلى الإصابة بالثعلبة كما أن رائحة الفم الكريهة قد تشير إلى إصابتك بمرض السكري ، فمن الجلد المتقشر إلى الأوجاع والتورم، إليك سبعة أشياء يمكن أن تخبرك بها مرفقيك - ومتى قد يكون من الجيد طلب المساعدة الطبية وفقًا لموقع the sun.

1. الأكزيما

يمكن أن تحدث الأكزيما في أي مكان بالجسم، ولكنها شائعة بشكل خاص في الجزء الداخلي من المرفقين، وكذلك اليدين والجزء الخلفي من الركبتين عند البالغين، حيث يتسبب في إصابة الجلد بالحكة والجفاف والتشقق والتقرح، ويبدو أحمر اللون وملتهبًا على الجلد الأبيض، وبني داكن أو أرجواني أو رمادي على الجلد البني أو الأسود.

الشكل الأكثر شيوعًا، وهو الأكزيما التأتبية، يختلف من خفيف إلى شديد ويمكن أن يعاني المصابون به من نوبات احتدام تصل إلى مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، إنها فكرة جيدة أن تطلب المشورة الطبية من أجل إدارة الحالة.

2. الصدفية

الصدفية هي حالة جلدية يمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم، ولكنها تظهر عادة على المرفقين أو الركبتين أو فروة الرأس.

ويسبب ظهور بقع متقشرة من الجلد - عادةً ما تكون وردية أو حمراء أو أرجوانية داكنة - والتي تشكل قشورًا بيضاء أو رمادية.

3. التهاب الجراب

يحدث التهاب الجراب عندما تلتهب الأكياس المملوءة بالسوائل - والتي تسمى الجراب - والتي تحمي مفاصلك.

إذا تعرضت لضربة قوية على مرفقك، يمكن أن ينتج الجراب هناك سائلًا زائدًا وينتفخ، مما يتسبب في تكوين جيب من السائل فوق الجزء المدبب وارتخاء الجلد الموجود في الجزء الخلفي من المرفق.

وفقًا لـ OrthoInfo، يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعملون في مهن معينة، مثل السباكين، معرضين بشكل خاص للإصابة بالالتهاب الجبري.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، قد تكون مصابًا بالتهاب كيسي إذا كان أحد مفاصلك:

مؤلم – عادةً ما يكون ألمًا خفيفًا ومؤلمًا

طرية أو أكثر دفئًا من الجلد المحيط

منتفخة

أكثر إيلاما عند تحريكه أو الضغط عليه

يمكنك إراحة مرفقك ووضع الثلج عليه وتناول مسكنات الألم، ولكن قم بزيارة الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض أو ازدادت سوءًا بعد أسبوع أو أسبوعين.

4. التهاب الأوتار

يحدث هذا عندما يلتهب الوتر بعد الإصابة، مما يسبب التورم، قد تشعر بألم في مرفقك - أو في مفاصل أخرى - وتيبس، مع عدم قدرتك على تحريكه بشكل صحيح.

ولكن إذا كانت الإصابة خفيفة، فمن المفترض أن تكون قادرًا على علاج إصابة الوتر في المنزل من خلال الراحة واستخدام أكياس الثلج والدعم مثل الضمادات المرنة.

يجب أن تشعر بالتحسن خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

5. عدوى المفاصل

إذا كنت تمتلك:

ألم شديد في المفاصل في أماكن مثل مرفقك والذي يبدأ فجأة

تورم حوله

تغير في لون الجلد حول المفصل

ارتفاع في درجة الحرارة أو الشعور بالحرارة والرعشة والتوعك بشكل عام

قد تكون هذه علامة على التهاب المفاصل الإنتاني، وهو عدوى خطيرة في المفاصل.

عادة ما تتطور أعراض التهاب المفاصل الإنتاني بسرعة خلال بضعة أيام وتحتاج إلى فحصها على الفور، لذا يجب عليك حجز موعد عاجل مع الطبيب العام.

6- الذبحة الصدرية

في بعض الحالات، يمكن أن يكون ألم المرفق في الواقع أحد أعراض مشاكل القلب مثل الذبحة الصدرية - ألم في الصدر ناجم عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

لا يشكل هذا الأمر عادةً تهديدًا للحياة، ولكنه قد يكون علامة حمراء للإصابة بنوبة قلبية أو خطر السكتة الدماغية، وفقًا لتوجيهات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) .

يعاني معظم الأشخاص من ضيق أو ألم شديد في الصدر، ناجم عن ممارسة التمارين الرياضية أو الإجهاد الذي يتوقف بعد بضع دقائق من الراحة.

إذا لم يتم تشخيص إصابتك بالذبحة الصدرية، فاحصل على موعد عاجل مع الطبيب العام إذا كنت تعاني من هذا النوع من الألم.