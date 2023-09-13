الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تقييم الأثر البيئى".. دورة للطلاب والخريجين بـ"هندسة قناة السويس"

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنه يجب أن تكون هناك ضرورة للتواصل مع الخريجين ومتابعتهم من خلال الكليات، ووحدات متابعة الخريجين بها، وذلك من أجل استمرار تقديم الدعم اللازم لهم، والبرامج التدريبية اللازمة لرفع مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.

 

"تقييم الأثر البيئي" دورة للطلاب والخريجين بهندسة قناة السويس 

في هذا الإطار ينظم مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة دورة تدريبية عن كيفية تقييم الأثر البيئي، بإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مي شمس مدير المركز، والمهندسة جيهان علام مدير إداري المركز.

 

ويحاضر فيها الدكتور رمضان عبدالغني علي منصور الكاتب الأستاذ المساعد في الكيمياء الفيزيائية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، استشاري تقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة المصرية، استشاري معالجة مياه الصرف الصناعي.

تعريف تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية خلال التدريب

وتشمل الدورة التعريف بمفهوم تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية، ومتى يتم، وكيف يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، مع توضيح أهداف تقييم الأثر البيئي، والإطار القانوني لتقييم الأثر البيئي، مع تصنيف المشروعات التنموية (الصناعية- السياحية- الزراعية- الإنشائية الخدمية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات)، ومتطلبات تصنيف تقييم الأثر البيئي، وعرض حالات تطبيقية من مشروعات تنموية مختلفة قام بها المدرب.

 

يهدف البرنامج التدريبى للتأهيل لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بمجال البيئة (تقييم الأثر البيئي - السجل البيئي - القياسات البيئية - التخلص من المخلفات)، ويهدف كذلك لتأهيل المتدربين ليصبحوا إخصائيين أو استشاريين لتقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة المصرية.

 

يقام البرنامج أونلاين لمدة 12 ساعة تدريبية، ويتم توفير المادة العلمية بصيغة power point، والملاحق العلمية المتنوعة بصيغة pdf.

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