الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناهد رشدى تروى ذكرياتها من مسلسل "هوانم جاردن سيتى"

ناهد رشدى
ناهد رشدى

كشفت الفنانة ناهد رشدي، تفاصيل كواليس مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، قائلة: "إنها كانت في المسلسل من هوانم العائلة لكنها كانت من الفرع البسيط الذي يعيش في منطقة شبرا وليس في جاردن سيتي". 

ذكريات من مسلسل “هوانم جاردن سيتي”

وأضافت الفنانة ناهد رشدي، خلال لقاءها ببرنامج its show time، عبر قناة cbc، أنها استفادت من مسلسل هوانم جاردن سيتي كثيراً، حيث عملت مع مجموعة كبيرة جدًا من النجوم، وهناك مشاهد جمعتني بهم جميعًا، بأعمار وديكورات مختلفة، ومعي صور من مشاهدي مع الكاست كله، وكنت سعيد جدًا بالعمل معهم. 

وأشارت إلى أن ذكرياتها في مسلسل هوانم جاردن سيتي، تتمثل في العمل مع المجموعة الحلوة، معقبة: "كنت أحب جدًا مدام مديحة يسري وكانت تحبني كثيرًا، وكنت على اتصال بها بشكل دائم لأنني عملت معها أكثر من مسلسل، وتعلمت منها الكثير من الأشياء الجميلة". 

ناهد رشدي مسلسل هوانم جاردن سيتي مديحة يسري هوانم جاردن سيتي كواليس

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