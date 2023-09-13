الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عالم

عاجل.. الملك محمد السادس يتبرع بالدم لصالح مصابى الزلزال (فيديو)

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس يتبرع بالدم

تبرع العاهل المغربي الملك محمد السادس بالدم لصالح مصابي الزلزال، وذلك خلال تفقده المركز الاستشفائي الجامعي، الذي يضم عددًا من الجرحى.

ووثق مقطع فيديو الملك محمد السادس وهو يتبرع بالدم، وذلك خلال تفقده الحالة الصحية للمُصابين، ضحايا الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، زار أيضًا مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق، ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر إلى 2901 ضحية و5530 مصابًا.

https://twitter.com/i/status/1701647583578411510

 

 

العاهل المغربى الملك محمد السادس المركز الاستشفائي هسبريس المغرب

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