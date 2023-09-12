بيرسي تاو يقود جنوب إفريقيا للفوز على الكونغو وديًا

فاز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب جمهورية الكونغو بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي تقلد شارة قيادة جنوب إفريقيا، وشارك في اللقاء بالكامل.

ويدين المنتخب الجنوب أفريقي بالفضل في هذا الفوز للاعبه لايل فوستر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.



ويستعد المنتخبان لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026.

موعد وصول معلول وبيرسي تاو إلى معسكر الأهلي في السعودية

وتواصل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي مع الجهاز الإداري لمنتخبي تونس وجنوب إفريقيا، لتحديد موعد وصول اللاعبين إلي معسكر الفريق في السعودية استعداداً لمواجهة اتحاد الجزائري في السوبر الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول، أن إدارة الأهلي تسعي لتوفير رحلة طيران مباشر من جنوب إفريقيا لينضم بيرسي تاو لبعثة الفريق في السعودية للمشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

وتقرر أن يلحق الثنائي الدولي بيرسي وعلي معلول بعثة الأهلي في السعودية غدًا الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهما في معسكر منتخب بلادهما الحالي لخوض السوبر الإفريقي .

وحددت إدارة الأهلي موعد السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، لإقلاع طائرة النادي الأهلي إلي السعودية، وتحديدًا مدينة الطائف لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

وبات من المنتظر أن يبدأ توافد لاعبي الأهلي علي مطار القاهرة في الرابعة عصرًا قبل رحلة الطيران التي ستكون علي متن طائرة خاصة.