الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" يفضح أكاذيب الإخوان حول اجتماع الرئيس بقادة القوات المسلحة لدعم ليبيا والمغرب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أكثر ما يحتاجه الليبيون الآن هو فرق الإنقاذ، والرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع قادة القوات المسلحة، لبحث تقديم المساعدات إلى ليبيا، بكل الطرق الممكنة.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "في المقابل نجد مجموعة من الناس معندهاش مشكلة العالم يخرب بس تحقق مرادها، حيث تعاملت المنصات الإخوانية مع خبر اجتماع الرئيس مع قادة القوات المسلحة، بشكل مضحك".

الإخوان يستغلون اجتماع الرئيس مع قادة القوات المسلحة لترويج الأكاذيب

ولفت إلى أن "رصد" الإخوانية استهلت عنوان الخبر بـ"دون توضيح تفاصيل.. الرئاسة تعلن اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة".

وأوضح الباز، أن العنوان إيحائي بوجود حاجة غامضة، مردفًا: "تعليقات الإخوان على الخبر، خيالية، فمصر بلد تقوم بدورها تجاه أشقائها الذين يمرون بأزمة، وليس لديها أي أزمات تستدعي اجتماعات طارئة، لكنهم صوروا أن الاجتماع الطارئ بسبب قلق الدولة، عايزين يصوروا مصر إنها مضطربة وقلقة، ولم يمر عليهم أن المغرب تعاني من كارثة إنسانية، وكذلك ليبيا، ويجب أن يجتمع الأشقاء لدعمهما".

وختم: "الكون يخرب حولهم، ولا يرون إلا أهدافهم المنحطة، وأؤكد مرة أخرى مصر ليس فيها أزمات تستدعي اجتماعات طارئة أو اجتماعات دون توضيح تفاصيل".

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