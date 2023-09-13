وقف أعمال وإزالة سملات خرسانية بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، اليوم الثلاثاء، تعليماته بتشكيل لجنة أزالات برئاسة سكرتير عام المجلس ومعه قسم التنظيم والاشغالات والمتابعه والعلاقات العامه، حيث تم إزالة حالتين مخالفين لقانون البناء عباره عن سملات خرسانيه بالمهد بمنطقة خدمات الفواخريه بدون ترخيص مباني وتمت الأزاله بمعدات المجلس ومصادرة خشب الصبه واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالف بوجود رئيس منطقة خدمات الفواخريه .

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي الوزير محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.

وكان قد ، أصدر اللواء أسامة احمد عَفش تعليماته بمرور نوبتجية الأداره الهندسيه بالمدينه اليوم والكشف عن الحالات المخالفه للمباني بحضور المتابعه والمركز الأعلامي وبالمرور داخل المدينه تبين وجود عدد حالتين مباني وبالكشف تبين معهم استكمال بناء أحدهم بالساحل والآخر بالزهور وحالتين آخرين مباني وبالكشف تبين عدم وجود رخصة مباني احدهم سور بالزهور والاخري بالسمران اعمدة دور اول علوي وتم ايقاف اعمالهم وانذارهم بعدم استكمال البناء وسوف تتخذ الأجراءات القانونيه حيال المخالفين .

وقدم رئيس المدينه، الشكر لرؤساء مناطق الخدمات المذكورين لتعاونهم مع نوبتجية الأداروالكشف عن المخالفين لقانون المباني.

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانيه�بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش