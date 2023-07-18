رئيس مدينة العريش يتفقد الأعمال الجارية بمناطق الخدمات

تفقد اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، الأعمال الجارية في مناطق الخدمات، والشوارع الرئيسية يرافقه فريق العمل الميداني من الإدارة الهندسية وتحسين البيئة، في إطار تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين.

وشملت الجولة، استكمال رفع كفاءة الشوارع والطرق في محيط قسم ثان العريش، ومحطة المياه، والكرنتينة، والشارع المؤدي إلى سيناء بيتش، وكذا امتداد شارع المحافظة القديمة، والمنطفة المقابلة لمسجد المحطة، وكذا اتجاه كوبري ابوصقل، مرورا باستراحة كبار الزوار سابقا.

وقد أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من رفع تراكمات الردش والتجريد على جانبي المحور من آل ياسر حتي منطقة الخلفاء، تمهيدا لوضع الإنترلوك وبلدورات الأرصفة، وذلك بأسرع وقت لعودة العمل، وتيسر حركة السيارات والمواطنين.

وشدد رئيس مركز ومدينة العريش على عدم بناء أو استكمال أي مبان دون التقدم للإدارة الهندسية في المجلس بطلب للمعاينة على الطبيعة بواسطة مهندس المنطقة ومطابقة المبني للتراخيص الصادرة ودفع الرسوم الخاصة بالإشغالات.



أشار رئيس مركز ومدينة العريش إلى تفعيل دور القانون في كل المخالفات الخاصة بالمباني المخالفة والأسوار في مختلف أحياء المدينة.



أكد أنه أعطى تعليماته لرؤساء الأحياء بتحرير إنذارات لكل من يثبت لديه مخالفه بناء أو تعد على خط التنظيم بالشارع أو أي مخالفة بالرخصة أو بروزات على الواقع تعيق حركة المارة أو حركة السيارات في مختلف شوارع مدينة العريش.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على ممتلكات الدولة وإزالة التعديات عليها، حيث تمت إزالة سور دون تصريح بمنطقة آل أيوب، وذلك بالمخالفة للقانون وسوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.