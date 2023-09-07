الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان معرضًا للفنون التشكيلية

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

شهدت الدكتورة  نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاحتفالية الفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بقصر ثقافة العريش، ضمن الزيارة الرسمية لوزيرة الثقافة لمحافظة شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية بالمحافظة.

حيث افتتحا معرضًا للفنون التشكيلية، نتاج عمل الورشة الصيفية المتخصصة لكافة الفئات العمرية، ثم شهدا الاحتفالية الفنية لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، التي قدمت عددًا من الرقصات التي تُعبر عن التراث البورسعيدي.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن الوزارة ستصل بالخدمات الثقافية إلى جميع أرجاء شمال سيناء، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى التنمية الشاملة بالمحافظة، موضحة أن تنفيذ الفعاليات الصباحية بمدينة الشيخ زويد، وفي المساء بقصر ثقافة العريش، والذي يقدم خدماته الثقافية والإبداعية كاملة بعد توقف دام لسنوات، إلى جانب تقديم العروض السينمائية من خلال مشروع "سينما الشعب"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، إنما يؤكد حرص الدولة المصرية واهتمامها  الكبير بأبناء سيناء، كما دعت، أبناء شمال سيناء للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التى تقدم لهم.
 


كانت وزيرة الثقافة قد استهلت زيارتها صباح اليوم بمحافظة شمال سيناء، بتفقد الأنشطة والفعاليات المقامة بمدينة الشيخ زويد، وشملت تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

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