"بسبب جراب موبايل".. مواطن ينهي حياة مسن داخل متجر تليفونات بالجيزة

أي جريمة يكون لها دوافعها وأسبابها، التي تدفع القاتل لارتكاب الجريمة، وربما يكون السبب الدفاع عن الشرف أو خلافا ماديا وربما لأي سبب أخر، لكن سبب الجريمة التي شهدتها محافظة الجيزة اليوم جراب موبايل، حيث أقبل مواطن على طعن أخر داخل متجر لبيع إكسسوار الهواتف المحمول.

مواطن ونجله في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، توجها سويا إلى مقر عملهما بمتجرهما الخاص لتجارة قطع إكسسوار الهواتف المحمولة، وقاما بفتح المحل وعرض البضائع، انتظارا لقدوم الزبائن ليكسبا قوت أسرتهم اليومي.

خلاف على سعر جراب موبايل ينهي حياة مواطن

الأب بعد أن انتهى من تجهيز عرض البضائع في الفاترينات بمساعدة نجله، طلب من نجله أن يطلب له فنجان قهوة، وبدأت الزبائن تحضر للمحل، وكانت الأمور تسير بخير، حتى أن حضر أحد الزبائن، واستعلم عن جراب أحد الموبايلات فرد صاحب المحل وأخبره بأنه موجود.

طالب المشتري أن يطلع على الجراب، فأعطاه إليه وأمسك الزبون بالجراب وسأل عن السعر، فأخبره بسعره، فرد عليه الزبون قائلا إن سعره مرتفع وبعد نقاش حاد بينهم تطور الأمر إلى مشادة.

فرد صاحب المحل على الزبون قائلا هذا سعره ولو أردت شراءه لن أبيعه سوى بهذا السعر، وفجأة تحول الأمر إلى مشاجرة بين الطرفين، فأخرج الزبون سكين من بين طيات ملابسه، وسدد طعنة إلى جسد صاحب المحل الذي كان يقف نجله بجواره، مما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وهرب قبل أن يمسكه نجل الضحية، الذي اتصل على الفور بالإسعاف لمحاولة إنقاذ حياة والده.

صاحب المحل لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل الوصول إلى المستشفى حيث استقبلته جثة هامد، فقامت بإخطار رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية باستقبالها صاحب محل هواتف محمول جثة هامدة، تيجة طعنة في صدرها.

وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وانتقل ضباط مباحث الطالبية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والفحص أنه حال تواجد الضحية ونجله بالمحل الخاص بهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الزبائن بسبب خلاف على سعر جراب موبايل، فقام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وجرى إصدار إذن من النيابة العامة وحدد رجال المباحث المتهم، وتم إعداد أحد الأكمنة له وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.