"جرعة أوفر دوز" تنهي حياة شاب في الهرم.. والمشدد لتاجر مخدرات بأوسيم

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، داخل مسكنه وذلك عقب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة في منطقة الهرم بالجيزة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

«جرعة أوفر دوز» تنهي حياة شاب في الهرم

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب في منزله، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المتوفي يدعى «محمود»، وأن سبب الوفاة هو جرعة مخدرات تسببت في هبوط حاد في الدورة الدمورية.

جرى التحفظ على الجثة ونقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، التي قررت تشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك ، واستدعاء آسرة المتوفي.

المشدد 5 سنوات لعاطل ترويجه الشابو والاستروكس بأوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بحيازة مواد مخدرة للإتجار فيها، بمنطقة أوسيم، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.



كانت مباحث الجيزة ألقت القبض على «عماد. ر. ع»، عاطل، لتورطه في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في منطقة أوسيم، وتم تحرير المحضر رقم 20219 لسنة 2023 جنايات أوسيم.



وتبين أن المتهم يروج مخدر الشابو والاستروكس في دوائر محافظة الجيزة، فتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالته للجنايات، بتهمة الاتجار في المخدرات.

المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات.

وعاقبته أيضًا بالحبس 6 شهور بتهمة إحراز سلاح بدائرة مركز أخميم.



وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.