محمد فايز فرحات: العالم يواجه تهديدات جديدة مرتبطة بالتغيرات المناخية

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما قامت به مصر من جهود بالنسبة للمغرب وليبيا، ليست المرة الأولى التي تقف فيها إلى جانب دول الجوار أو دول أجنبية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن العالم بدأ يواجه تهديدات جديدة مرتبطة بالتغيرات المناخية وغيرها، مؤكدًا أن ما تعرضت له ليبيا والمغرب جزء من التغيرات المناخية التي تحدث ومصر في هذا الاطار لها دور ورؤية في معالجتها.

الدور المصري في قمة المناخ

وأشار إلى أن الدور الذي قامت به مصر من خلال استضافتها مؤتمر المناخ وإصرارها أن يحدث تطور نوعي في هذا الملف وأنماط التنفيذ غير التقليدية وما يحدث الآن ضرورة على تأكيد الدور المصري.