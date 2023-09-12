الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صاروخية عمر كمال تقلص الفارق لصالح مصر أمام تونس

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

قلص منتخب مصر النتيجة أمام نظيره تونس، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء وديًا.

وسجل هدف التقليص لصالح مصر عمر كمال عبدالواحد بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة 34 سكنت يسار حارس نسور قرطاج أيمن حمدان.

وتقدم منتخب نسور قرطاج وفاجأ الفراعنة بهدفين في أول 10 دقائق عن طرق عيسى العيدوني وحمدي فتحي بالخطأ في مرماه.

ويقود الهجوم قائد الفريق محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي ويجاوره عمر مرموش ومصطفى محمد.

بينما بدأ في خط الدفاع عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أحمد سيد “زيزو”، طارق حامد، حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

ويقود نسور قرطاج في لقاء اليوم علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، بينما يقود الهجوم يوسف المساكني.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: وجدي كشريدة- علي معلول- منتصر الطالبي - ياسين مرياح- علي العابدي

خط الوسط: عيسى العيدوني- إلياس السخيري- محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إلياس العاشوري- يوسف المساكني

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