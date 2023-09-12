صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام تونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوري، تشكيل الفراعنة استعدادا لمواجهة تونس المقرر إقامتها بعد قليل.

ويقود الهجوم قائد الفريق محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي ويجاوره عمر مرموش ومصطفى محمد.

بينما بدأ في خط الدفاع، عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أحمد سيد “زيزو”، طارق حامد، حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

تشكيل مصر

ويدير المباراة طاقم تحكيم كويتي:

عمار اشكناني

أحمد صادق عباس

سعود الشمالى

الرابع عبدالله حسن الكندري.

وتقام المباراة ضمن المباريات الودية للمنتخب استغلالا للأجندة الدولية في شهر سبتمبر.

ونجح المنتخب في الفوز على إثيوبيا بهدف في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية واحتل المنتخب صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة من فوز 5 مباريات وخسارة مباراة وحيدة وتأهل المنتخب إلي بطولة إفريقيا المقررة إقامتها في كوت ديفوار في يناير المقبل.