محمد أبوشامة يبرز دور مصر فى دعم المتضررين بالمغرب وليبيا

قال الكاتب الصحفي محمد أبوشامة: نعزي أشقاءنا في المغرب وليبيا على من سقطوا من ضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في البلدين، ونسجد لله شكرًا أن حفظ مصر من مخاطر الإعصار، ونسجد له شكرًا أيضًا أن مصر دولة مستقرة وآمنة، وهذا ما ساعدها أن تستجيب بشكل فوري للنداءات الإغاثية، وتتحرك من واعز المسئولية التي خصها الله بها.

وأضاف أبوشامة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فور وصوله من الهند اجتمع بقيادة القوات المسلحة، وأصدر توجيهاته بالدعم المعنوي، كما أعلنت مصر عن أنها ثلاثة أيام حدادًا، ثم الدعم المادي من خلال التحرك اللوجستي للإغاثة.

وأوضح، أن وصول الفريق أسامة عسكر وطائرات الإغاثة المصرية إلى ليبيا، واتصالات من وزير الخارجية المصري مع نظيره المغربي للتأكيد على رسائل الرئيس السيسي، ونقلها لملك المغرب والشعب المغربي.

مصر تقف بإيمان راسخ بجوار أشقائها العرب

وأكد أن مصر تقف بإيمان راسخ بجوار أشقائها العرب من منطلق أن هذه مسئولية، وليس فضلًا من مصر، حيث إنها تبحث عن معانٍ مهمة راسخة في الوجدان المصري، ودائمًا ما تظهر في أوقات الشدة مع الأشقاء العرب.