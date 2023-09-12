زعيم قبائل أزوية الليبية: نطالب بفتح تحقيق مع الهيئة العامة للجسور (فيديو)

قال الشيخ السنوسي الحليق، زعيم قبائل أزوية الليبية، إن ما شهدته ليبيا هو كارثة وفاجعة، متمنيًا تدخل المجتمع الدولي في برنامج التحقيق، معقبًا: "هل بالمعقول أن يصير انفجار سدين وارتفاع المياه بما يقارب 30 مترًا، هذه كارثة للأسف".

وأضاف الحليق، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الكارثة في درنة جعلتها تنعزل من كل الاتجاهات، حيث إن لها 9 مداخل جميعها هدمت جراء العاصفة، لافتًا إلى أن المسجلين في عداد المفقودين تخطوا الـ10 آلاف، وما زال العدد في تزايد.

وأوضح أن القوات المسلحة الليبية تبذل كل جهودها لمواجهة الكارثة، وجميع الأهالي بالمنطقة الغربية وصلوا للمساعدة والتأكيد على أن ليبيا وحدة واحدة رغم الخلافات السياسية.

وجه زعيم قبائل أزوية الليبية، الشكر لجمهورية مصر العربية، وقيادتها السياسية، وشعبها، مطالبًا بضرورة تحقيق لمعرفة الأسباب حتى تصير هذه الكارثة، وكيف انهارت السدود؟، وأيضًا نطالب بفتح تحقيق مع الهيئة العامة للجسور.

عمليات البحث والإنقاذ مستمرة

وأشار زعيم قبائل أزوية الليبية، إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، ولكن أعداد الضحايا صعب التكهن بها حتى الآن، مطالبًا بدعم المجتمع الدولي.