عصام صاصا يزيح "سفينة" حمزة نمرة من صدارة ترند يوتيوب (فيديو)

تصدر مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، ترند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية "طريق السلامة".

واستطاع "صاصا" تصدر عمليات البحث، على حساب حمزة نمرة ، الذي تصدر بأحدث أغنياته "يا سفينة" ضمن ألبوم "رايق".

وتقول كلمات أغنية "طريق السلامة":

"طريق السلامة لأي حد فاكر غيابو فارق ما ف ألف داهية أنا من غيرك عايش مزاجي رايق مبسوط بنفسي إكمني دوغري وعمري ما بنافق وعايش جدع بين ناس لا ليها أصول ولا مبادئ الحي أبقى من الميت ولحد كدا شكرًا خلصت صفحتكو ويايا اتقفلت مش همسك أنا فيكو واتبت بمزاجي أنا ومش بمزاجكو وأنا عمري مرة ما هحتاجكو خليكو بقى مع أمثالكو دي حياتي من بعديكو نضفت لما أنت يسطا بطل وحملة وواد مفيش منك أومال ليه بس أما أنا جيت خلعت من خيبتك سألت عنك قالو هلث وكلو بيرنك صدقني لو جمعتنا صدفة لازم هشلفلك".

أغنية يا سفينة لحمزة نمرة من كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة، توزيع وميكساچ: كريم عبدالوهاب، جيتار: مصطفى أصلان، ناي وكولة: محمد عاطف.

كلمات أغنية يا سفينة:

"يا سفينة بوصلة شاكك في اتجاهها دوامات في البحر جاية واللي بيطمن لي قلبي في السفر صورتك معايا توهة والمشهد ضبابي كل مادا الليل يليّل يمكن الحيلة قليلة بس أملي مش قليل رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مادا الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة بكرة مش مضمون أصلًا".

وتعتبر أغنية "يا سفينة" واحدة من ضمن ألبوم "رايق"، الذي يضم نحو 13 أغنية، ينافس بها حمزة نمرة في موسم صيف 2023، حيث يقوم بطرح أغنية سينجل مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويقوم بالترويج لها وتشويق الجمهور للأغنية الجديدة قبلها بساعات عبر منصات السوشيال ميديا، ومن الأغاني التي خرجت للنور "غروب، رايق، إسكندرية، مش سليم، أنا الطيب، شيخ العرب، مرايات".