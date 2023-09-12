المنيا: تحرير 21 مخالفة تموينية فى حملة رقابية على المخابز بأبو قرقاص

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، التعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة بدائرة المركز للتأكد من الألتزام بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز المنتج للمواصفات وضبط المخالفات وتمكنت من ضبط وتحرير 21 مخالفة متنوعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت حملة تموينية تحت إشراف إدارة التموين بأبو قرقاص على المخابز البلدية لضبط المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير ٢١ محضرا متنوعا.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الحملات الرقابية والتفتيشية تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمطاعم والمخابز البلدية للتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وصلاحية المعروض من المواد الغذائية للاستهلاك الآدمى.

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا