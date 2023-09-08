الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 26 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على المخابز بأبو قرقاص في المنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية المدعمة للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات والتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل وضبط المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 26 مخالفة متنوعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت حملة تموينية مكبرة تحت اشراف ادارة التموين بالمركز على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرًا متنوعًا شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء صرف  وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية لفرض الأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وعدم إستغلالهم وصلاحية المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة وأرواح المواطنين وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والتي تتم بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها بهدف استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
المنيا تحرير 26 مخالفة تموينية حملات تفتيشية علي المخابز البلدي أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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